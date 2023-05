Domeniche della Salute, polemica con farmacisti

Il presidente dell'Ordine dei farmacisti Maurizio Manna scrive al presidente del Rotary club Rossella Del Prete, stigmatizzando il mancato coinvolgimento dell'Ordine nelle attività delle domeniche della salute.

«Nel dare atto che il club da lei presieduto – scrive in una nota – si sia sempre distinto in attività di promozione culturale e di divulgazione scientifica come, nello specifico, in occasione dell'ultima iniziativa di "service" dedicata alla prevenzione ed alla salute, programmata per il weekend, devo rimarcare che, sul tema delle previste consulenze dermatologiche gratuite per la prevenzione del melanoma, tutte domiciliate presso una sola farmacia della città, c'è una nota stonata».

«La delimitazione della pur meritoria iniziativa, finisce con l'apparire, infatti, incompleta e poco comprensibile perché, tra le 16 farmacie in servizio nel comune di Benevento, si è orientata la scelta in favore solo di quella di più recente apertura.

Invece, a mio avviso, il coinvolgimento istituzionale del competente Ordine professionale, avrebbe consentito la mobilitazione più diffusa e omogenea delle farmacie che operano sul territorio, anche a livello provinciale, arruolate attraverso un metodo rigoroso e trasparente, con l'unico fine di raggiungere risultati scientifici concretamente utili sul piano sociale e sanitario. Tutto ciò, in linea con la funzione di servizio svolta dal sistema farmacia nel suo complesso, avrebbe reso giusto contesto e valorizzazione agli illustri specialisti coinvolti. Resta invece il sapore di una mera promozione commerciale che non rende ragione al pur nobile intento che ispira l'evento».