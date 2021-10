Elezioni a Pesco Sannita, il vicesindaco Gentile ora è sindaco

Ok alla continuità politica e amministrativa. È Nicola Gentile il nuovo sindaco di Pesco Sannita. Il vicesindaco uscente ha staccato nettamente le altre due liste. Gentile con «L’Aquilone» ha totalizzato 981 consensi, Mariano Iadanza alla guida di «Pesco Sannita presente e futuro» 204 e Paolo Capocefalo di «Semplicemente cittadini» 187. Primatista di preferenze il sindaco uscente Antonio Michele con 311. Dopo la netta vittoria la sfilata delle auto per il paese e la proclamazione del nuovo sindaco.

«Le nostre aspettative - dice il neo sindaco – sono state confermate. Ringrazio gli elettori per la fiducia e l’ampio successo. Per la quarta volta la lista dell’Aquilone è stata premiata. Sarò il sindaco di tutti e auspico la collaborazione dei giovani dell’opposizione per migliorare il nostro paese. La campagna elettorale si è svolta in modo corretto e con un confronto serrato sulle idee. La nostra proposta progettuale però è stata nettamente premiata perciò porteremo avanti le nuove idee».