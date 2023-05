Elezioni a Vitulano, la nonnina dei record: a 103 anni va al seggio per votare

Eccola, la nonna sannita al voto con il sapore di primato. 6 figli, 11 nipoti, 2 pronipoti, 103 anni di vita e tante, tante elezioni per la signora Cristina Iannella, residente ed elettrice a Vitulano, che questa mattina alle 12 si è presentata puntuale come un orologio presso l’ex edificio scolastico di Santo Stefano.

Accompagnata dalla figlia Concettina, cordiale e sorridente come sempre, la signora Cristina ha scambiato qualche parola con i presenti e ha esibito agli operatori del seggio un certificato elettorale bello pieno di timbri.

La signora Cristina è nata nel settembre del 1920, e ha quindi vissuto infanzia e gioventù in un contesto che ha lasciato impresso nei testimoni di quel tempo l’importanza del diritto di voto.

Un diritto che la signora Cristina ha deciso di rispettare ed onorare ogni volta che è stata chiamata alle urne, votando ogni volta che ha potuto. E anche questa volta è stato così, con l’appuntamento alla prossima elezione.