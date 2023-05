Cgil, più servizi e nuova sede a Foglianise

La Cgil sannita si “avvicina” al territorio e inaugura una nuova sede nel comprensorio della Valle Vitulanese.

Il presidio del sindacato è stato realizzato a Foglianise, in via Provinciale Vitulanese 4, e in attesa dell'imminente inaugurazione ufficiale sono già stati avviati i primi servizi per gli utenti. In particolare il Patronato Inca è operativo

il lunedi dalle 9 alle 13, il mercoledì dalle 16 alle 19 e il venerdì sempre dalle 16 alle19. Il Centro autorizzato di assistenza fiscale è invece aperto di martedì per l'intera giornata.

Presso la sede di Foglianise, data la vocazione produttiva del territorio, rivestiranno particolare importanza gli sportelli della Flai (Federazione lavoratori agro industriali) e della Fillea (Federazione lavoratori del legno edili e affini) che supporteranno gli utenti nelle pratiche relative alla disoccupazione agricola, alla gestione del fascicolo aziendale agricolo e alla Cassa edile.