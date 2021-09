In fuga con l'auto dopo il colpo: preso

CASERTA - I carabinieri della stazione di Dugenta sabato a Sant’Agata de’ Goti nel corso delle ricerche effettuate dopo un furto nel centro saticulano hanno bloccato un ventenne, domiciliato nel campo rom di Giuliano. Il giovane, incensurato, è stato individuato grazie alla Centrale operativa di Montesarchio che ha diramato le ricerche e fatto convergere in zona tutte le pattuglie disponibili alla ricerca di una Bmw grigia, i cui occupanti erano sospettati di essere gli autori del furto. L’auto è stata poi intercettata in contrada Cotugni, con a bordo il ventenne. I militari, infatti, hanno accertato subito che le targhe poste sull’auto erano di un veicolo rubato la notte precedente nel Napoletano. I carabinieri, dopo aver bloccato il giovane, hanno perquisito il veicolo a bordo del quale hanno rinvenuto le due targhe originarie dell’auto, risulatat rubata in provincia di Isernia, arnesi atti allo scasso, un cappellino, guanti e un tubo di gomma per irrigazione con relativa centralina, che era stato rubato nell’abitazione di un pensionato di Sant’Agata de’ Goti, da dove è partito l’allarme. Il giovane è stato arrestato per furto aggravato in concorso e denunciato per i reati di ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Mentre gli utensili atti allo scasso e l’auto sono stati sottoposti a sequestro, la refurtiva rinvenuta è stata restituita al legittimo proprietario. In corso le indagini per identificare i complici.