A folle velocità lungo l'Appia per una corsa clandestina che, per fortuna, è stata interrotta dai carabinieri della compagnia di Montesarchio che con il loro intervento hanno evitato il peggio. È accaduto nella tarda serata di martedì sul territorio caudino e alla guida delle due utilitarie c'erano due giovani. Il percorso - lungo circa 5 chilometri e probabilmente ripetuto più volte dai due «piloti» - prendeva il via dalla rotonda di Montesarchio (all'altezza della variante) e si concludeva nei pressi della rotatoria di Paolisi, per poi ricominciare e percorrere ancora l'arteria ad altissima velocità, sorpassandosi a vicenda più volte, rischiando di impattare soprattutto a ridosso delle curve.

Durante un normale controllo del territorio i carabinieri si sono resi conto di ciò che stava accadendo e sono intervenuti, così i militari dell'arma hanno sequestrato le due vetture (una Fiat e una Ford intestate ai familiari dei ragazzi) e hanno ritirato le patenti ai rispettivi conducenti deferendoli alla Procura della Repubblica.

I protagonisti sono due giovani, un 20enne e un 30enne, entrambi della provincia di Avellino, che concentrati sulla gara non si erano nemmeno resi conto di aver superato ad altissima velocità, lungo l'Appia, un'auto civetta dei carabinieri che ha dovuto anche allertare le «gazzelle» della compagnia di Montesarchio che, dopo un complesso inseguimento sono riusciti a bloccare la folle competizione.

Per fermare i due conducenti è stato necessario il supporto di altre pattuglie. Dopo il rischioso episodio di martedì, i carabinieri hanno invitato i cittadini a segnalare episodi analoghi al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità di tutti. Per fortuna l'altra sera, nonostante l'imprudenza dei due ragazzi, non ci sono state conseguenze per gli altri automobilisti che transitavano lungo l'arteria che è sempre trafficata visto che rappresenta il principale collegamento tra la valle caudina e il casertano.