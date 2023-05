Presunti abusi sessuali dopo incontro in discoteca: Pm chiede l'archiviazione

Richiesta di archiviazione da parte della Procura per un giovane 22enne di Sant'Agata de' Goti accusato di abusi sessuali su una minorenne. Una decisione non condivisa dalla vittima: il caso è stato discusso ieri davanti al Gup Gelsomina Palmieri che nei prossimi giorni dovrà decidere se confermare l'archiviazione come chiede la Procura o se procedere all'imputazione coatta nei confronti del giovane difeso da Antonio Leone.

La denuncia era stata presentata della ragazza e dai genitori. Il 22enne avrebbe conosciuto la giovane in un locale di Amorosi e secondo l'accusa, dopo aver ballato con la minore avrebbe approfittato delle sue condizioni di "inferiorità psichica", alterate a causa dell'assunzione di superalcolici, inducendola a subire atti sessuali nel bagno delle donne.