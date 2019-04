Lunedì 22 Aprile 2019, 10:22 - Ultimo aggiornamento: 22-04-2019 10:26

È stata ricoverata in prognosi riservata per un politrauma una donna di 53 anni di Solopaca che ieri, in tarda serata, è rimasta coinvolta in un incidente sulla strada statale che collega Benevento con Pietrelcina. La donna si trovava a bordo di una Fiat Punto condotta da un 28enne, originario di Benevento ma residente a Reggio Emilia, che si è scontrata con un'Alfa 147 guidata da un 43enne. Sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri le cause e le dinamiche che hanno determinato lo scontro tra le due auto. La 53enne si trova attualmente ricoverata presso l'ospedale Rummo.