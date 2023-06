La Telesia dieci chilometri sbalordisce per partecipanti e risultati

Si attendeva una corsa stellare e così è stato. Una delle migliori in Italia nel 2023 a giudicare dai tempi ottenuti sia nella gara femminile che in quella maschile della 16ma edizione della «Telesia 10K». Nessun ritardo sul tabellino di marcia e competizione che è entrata subito nel vivo già dalle prime battute. Rispettati i pronostici della vigilia. La vittoria, tra gli uomini, è andata al keniano Joseph Kimutai con il tempo di 28’36’’. Resta imbattuto, dunque, il record della corsa detenuto dal 2022 da Andrew Rotich Kwemoi di 28’17”. Seconda e terza piazza azzurre con Giuseppe Gerratana (29’20’’). Di rilievo le prestazioni anche in campo femminile dove la vittoria è andata all’atleta ucraina naturalizzata italiana, ormai veterana della Telesia 10K, Sofia Yaremchuk con 32’18’’ lontana dal record imposto sempre nel 2022 con uno straordinario 31’27’’ dall’etiope Tgist Assefa. Secondo posto per l’etiope Molla Moges (32’53’’), terza la keniana Lucy Mawia (33’21’’).

Un successo per l’iniziativa promossa e organizzata, come ormai da tradizione, dal «Telesia Running Team» con il patrocinio del comune di Telese Terme derivante anche dal numero complessivo di partecipanti, circa mille e 500, provenienti da tutto il centro sud Italia.

Appuntamento con il podismo che viene rimandato solo di qualche mese con la sesta edizione della «Telesia 21K», gara sulla distanza di 21 chilometri, già in programma per il prossimo 15 ottobre, valevole quest’anno per i campionati italiani di mezza maratona, che ancora una volta tornerà a riaccendere la passione per la corsa della cittadina termale.