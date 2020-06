Studiano colpi in casa, denunce e fogli di via

BENEVENTO - Due uomini sono stati denunciati dai carabinieri per possesso ingiustificato di arnesi da scasso e segnalati per l’applicazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di far ritorno nel comune di Buonalbergo. Ad allertare i carabinieri diverse segnalazioni di cittadini, residenti in centro e nelle zone rurali, in merito alla presenza di un’auto con due giovani a bordo i cui movimenti erano sospetti. I militari, poco dopo le 23, hanno intercettato l’auto parcheggiata, in maniera defilata, in piazza Garibaldi. I due, un 25enne di Ariano Irpino con alle spalle precedenti per rapina a mano armata, minacce e stupefacenti, e un quarentenne di Orsara di Puglia, incensurato, hanno subito mostrato segni di insofferenza. Nel corso della perquisizione i carabinieri rinvenivano occultati nell’auto vari arnesi da scasso. Non si esclude che stavano facendo sopralluoghi per portare a termine qualche furto in abitazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA