Montesarchio, il blitz delle fiamme gialle: sequestrati 12mila giocattoli fuorilegge

Nei giorni scorsi, il comando provinciale della Guardia di Finanza ha sequestrato circa 12.000 giocattoli privi delle necessarie informazioni previste dal Codice del consumo. Un'operazione messa in campo nell'ambito dei servizi di contrasto ai traffici e alla commercializzazione di prodotti contraffatti e-o non sicuri. In particolare, militari della tenenza di Montesarchio hanno controllato un esercizio commerciale di Arpaia, gestito da personale di etnia cinese, dove hanno riscontrato che in un locale di circa 1.500 metri quadrati erano esposti giocattoli che erano destinati alla vendita in occasione del Natale. Tuttavia, i potenziali doni natalizi erano privi delle informazioni relative alla denominazione merceologica del prodotto, all'origine di produzione e all'eventuale presenza di materiali o sostanze potenzialmente dannose per l'uomo. Il responsabile dell'attività è stato segnalato alla Camera di Commercio per le violazioni riguardanti il decreto legislativo 206/2005, che prevede la sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823 euro. Naturalmente la merce, del valore di circa 40.000 euro, è stata sequestrata.



L'operazione delle fiamme gialle testimonia l'incessante impegno nel contrasto agli illeciti economico-finanziari.

In particolare, con l'approssimarsi delle festività natalizie, l'azione è anche orientata al contrasto della commercializzazione di giocattoli contraffatti e-o insicuri, allo scopo di individuare e denunciare i soggetti produttori e distributori, nonché alla disarticolazione delle intere filiere illecite.