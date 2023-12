Quattro vittime della strada in soli 9 giorni. È un bilancio assurdo quello di questo dicembre lungo le arterie del Sannio ed in particolare della zona a cavallo tra la Valle Telesina e la provincia di Caserta. A Sant'Agata de' Goti l'8 dicembre a perdere la vita era stata Pietramante Trinchese, 61enne della provincia di Napoli in uno scontro in zona Cantinella, lungo la provinciale per Valle di Maddaloni, che aveva visto coinvolte anche due bambine. Il giorno dopo a Telese Terme un altro incidente aveva spezzato la vita di Iolanda De Filippo, 58enne di Frasso Telesino. Sabato sera invece la Fondovalle Isclero è stata fatale per due ragazzi del comprensorio titernino. Gianpiero Durante aveva 24 anni ed era di San Lorenzello. Biagio Festa invece di anni ne aveva 28, originario di San Salvatore Telesino viveva anche lui da tempo nel centro del Titerno. Sabato sera viaggiavano sulla stessa auto, una Fiat Punto. All'altezza dello svincolo per Melizzano lo scontro con altre due vetture, una Fiat Bravo ed una Renault Kadjar.

L'impatto è stato violentissimo con la Punto ridotta ad un ammasso di rottami. Drammatica la scena che si è presentata agli occhi dei soccorritori che non hanno potuto fare nulla per i due ragazzi. Nel bilancio del tragico incidente anche tre feriti, tutti trasportati in codice rosso presso gli ospedali di Benevento. Viaggiavano sulle altre due auto coinvolte nello scontro. Sul posto per prestare i soccorsi le ambulanze di Croce Rossa Italiana, anche con l'Unità di Rianimazione, e Misericordia.

E poi i vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme, i carabinieri della stazione di Amorosi e della compagnia di Cerreto Sannita ed il personale Anas con la strada a scorrimento veloce che è rimasta chiusa a lungo per permettere prima i soccorsi e poi i rilievi da parte dei carabinieri. Saranno loro adesso a dover ricostruire quanto accaduto sabato sera e la dinamica dell'incidente che è costato la vita ai due ragazzi. Una storia, la loro, che ha sconvolto le due comunità di San Lorenzello e San Salvatore Telesino.

Tanti i messaggi di cordoglio arrivati anche dagli altri centri del comprensorio in attesa dei funerali che si potranno celebrare però solo al rilascio delle salme trasferite dopo l'incidente presso l'obitorio dell'ospedale «San Pio», a disposizione del pm Flavia Felaco, che ha affidato al medico legale Francesco La Sala l'incarico di procedere alla visita esterna. Ed a San Lorenzello sono state sospese le manifestazioni pubbliche in programma come i mercatini di «Natale al borgo». E neanche nella giornata di ieri si è fermata la striscia di incidenti lungo le strade sannite. In mattinata, sulla strada statale 372 Telesina, nel territorio di Paupisi a scontrarsi verso le 10.40 sono state una Citroen C3 condotta da un uomo di Benevento e una Lancia Ypsilon con a bordo tre persone in viaggio dalla Puglia. Ad avere la peggio è stato l'uomo alla guida della Citroen che nell'impatto è rimasto ferito ed è stato poi trasportato presso l'ospedale del capoluogo. Fortunatamente solo un grande spavento per gli occupanti della Ypsilon con una donna che, estratta dall'auto dai vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme, ha poi fatto ricorso ad un controllo medico. Sul posto anche i carabinieri del comando provinciale di Benevento a cui ora spetterà ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto ed i mezzi del 118.