Rockin'1000, D'Alessandro “voce” a Madrid

Non c'è due senza tre. Antonio D'Alessandro, musicista di Paduli, è a Madrid per partecipare da cantante (ma è anche un abile pianista e chitarrista) al megaconcerto del progetto “Rockin’ 1000”. Lo scorso anno, a Torino e a Venezia, aveva già fatto parte della maxiband che vede protagonisti artisti provenienti da tutto il mondo. In tutte le occasioni è stato l'unico sannita in scena.

L’evento spagnolo è in programma sabato 3 giugno nell’Estadio Civitas Metropolitano (il nuovo stadio dell’Atlético Madrid). Lo precede un tour de force di prove con i vocal coach. Antonio è atterrato a Madrid mercoledì e da allora è in full immersion con i suoi colleghi. «Non so se riuscirò a ritagliarmi qualche ora per visitare la città - racconta -, so però che sto vivendo un’emozione indescrivibile». Il Rockin’1000 è un progetto musicale, originariamente creato in Italia. Oltre un migliaio di musicisti provenienti da ogni parte del mondo suonano e cantano simultaneamente ai loro concerti, con scalette composte principalmente da musica rock. La setlist di Madrid prevede brani cult come “Smells like teen spirit”, “Bohemian Rhapsody”, “Sunday bloody Sunday”, “Seven Nation Army”.