Chiusa ed inagibile da anni, sarà completamente rimessa a nuovo la palestra San Modesto. Potrà così tornare pienamente disponibile per studenti e associazioni sportive. Nei mesi scorsi c'erano state numerose proteste e appelli. Ora finalmente la svolta.

È stato finalmente approvato, infatti, il progetto definitivo di adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica per l'importo complessivo di 350mila euro. Una importante boccata d'ossigeno per la sempre crescente domanda di spazi in particolare nel quartiere più popoloso della città, il Rione Libertà. L'intervento è stato interamente finanziato dal ministero dell'Istruzione e del Merito, nell'ambito del Poc (Programma operativo complementare) al quale il Comune ha partecipato ricevendo riscontro positivo.

Lo scorso giugno la giunta comunale ha provveduto all'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria per la redazione del progetto definitivo, esecutivo ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relative ai lavori, all'ingegnere Carmine Repola. Quest'ultimo ha provveduto in tempi brevi alla preparazione dei grafici con la presentazione del computo metrico e di tutti i dettagli operativi.

La palestra versa in uno stato di completo abbandono e presenta una serie di problemi, tra cui quelli legati addirittura ad infiltrazioni d'acqua dal tetto. «Restituiamo al rione ed alla scuola la palestra. Si tratta dell'ennesimo intervento di questa amministrazione ha detto il sindaco Clemente Mastella riguardante la sicurezza ed il miglioramento delle strutture scolastiche ed in questo caso anche per lo svolgimento dell'attività sportiva formativa e ricreativa che sta a cuore a tutti soprattutto per quelli che sono i risvolti sociali e di aggregazione dei giovani della nostra città. Andiamo avanti per questa strada che ci sta regalando risultati concreti ed importanti.

Per la San Modesto sarà possibile riavere una palestra quasi nuova di zecca in tempi brevi, con tutti i criteri moderni e totalmente climatizzata».

Numerosi gli interventi manutentivi previsti e che riguarderanno l'intera struttura. In particolare, si legge nella relazione tecnica, saranno ripristinate e messe in sicurezza le zone dei solai interessate da degrado più spinto, sia nel locale palestra che nei locali servizi e infermeria. Preliminarmente alla posa in opera della rete si procederà al ripristino e ricostruzione dei travetti con l'applicazione di un ciclo composto da trattamento di protezione anticorrosione.Nelle zone in cui il livello di degrado è di minore entità, dei servizi e del portico, si procederà alla rimozione dell'intonaco ammalorato e al rifacimento dello stesso.Al fine di risolvere il problema delle infiltrazioni, sulla copertura del locale palestra, si procederà alla posa in opera, sulla copertura esistente, di un manto impermeabile costituito da una membrana bituminosa, di quattro millimetri di spessore.Nell'area palestra, la pavimentazione esistente sarà sostituita con una in materiale sintetico con elevate prestazioni sportive. Una pavimentazione che dovrà essere durevole, resistente alle sessioni di allenamento, al passaggio pedonale e che non richieda una eccessiva manutenzione. Saranno riparate e ripristinate tutte le finestre, con l'eliminazione di scritte e graffiti vari presenti ovunque.L'immobile allo stato attuale non ha criteri di accessibilità considerato che è stato vandalizzato in più occasioni. Pertanto, negli ambienti destinati a servizi igienici e nel locale infermeria, l'intervento sarà teso alla rivisitazione degli spazi interni. Il portone di legno di accesso alla palestra e la porta del locale infermeria saranno rimossi e sostituiti con porte metalliche per esterni con battente a doppia lamiera, serrature anti effrazione per evitare incursioni.