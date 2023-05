Paolantoni incontra gli studenti del Sannio

Francesco Paolantoni incontra UniSannio. L’attore sarà a Benevento l’1 giugno e in quell’occasione, alle ore 14, presso la Sala Conferenze di Palazzo San Domenico, dedicherà un momento agli studenti e alle studentesse dell’Università del Sannio per una chiacchierata sul suo percorso professionale con gli attori e le attrici del Cut-Centro Universitario Teatrale.

Francesco Paolantoni è un attore, comico e commediografo italiano con una lunga carriera alle spalle. Attore sia in teatro che in tv, passando per il cinema e per la radio, la sua carriera inizia negli anni ’70 quando inizia a collaborare con molte compagnie napoletane e a calcare i primi palchi della sua vita. Sbarca in tv in ruoli comici grazie alla Gialappa’s band, interpetando negli anni ’90 personaggi ormai iconici per la trasmissione “Mai Dire Gol“. Di recente è stato uno degli ospiti fissi del programma “Stasera tutto è possibile” condotto da Stefano De Martino e torna a Tale Quale Show 2022 come “ripetente” dopo aver partecipato all’edizione 2020. Dalla stagione 2020-21 è ospite fisso del tavolo di Che tempo che fa di Fabio Fazio. Quello con gli studenti sarà un momento di confronto importante per chi vuole approcciare al mondo dello spettacolo.