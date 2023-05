Paupisi, countdown verso la 50esima «Sagra del cecatiello»: si inizia a «cavare»

A Paupisi, è già partito il countdown verso il «Festival dei sapori e degli artisti di strada - Sagra del cecatiello», in programma sempre a fine agosto. «Quest'anno l'evento compirà mezzo secolo - sottolinea Dario Orsillo, presidente della Pro Loco di Paupisi - e la macchina organizzativa è già all'opera per cercare di realizzare un'edizione celebrativa che rimarrà nel cuore di ogni cittadino e di tutti coloro che ci onoreranno della loro presenza».

A suo avviso l'evento, «cresciuto anno dopo anno richiamando sempre più visitatori dalla provincia di Benevento e dalla Campania, ha superato ormai i confini regionali con il conferimento quest'anno del marchio nazionale "Sagra di Qualità", inserendo la nostra manifestazione tra le 64 sagre più belle d'Italia. L'edizione 2023 - annuncia lo stesso Orsillo - prevederà un flusso di visitatori in paese che supererà le 25.000 persone e per far si che tutto riesca al meglio e per risolvere le criticità delle file, abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. È un modo non solo per contribuire alla buona riuscita della manifestazione ma anche per socializzare, per condividere dei momenti di aggregazione molto importanti e soprattutto per trasmettere alle nuove generazioni il messaggio che dedicare un pò del proprio tempo libero per la comunità è indispensabile se vogliamo veder crescere il nostro paese sotto tutti gli aspetti.

Insieme siamo più forti».

Nel frattempo, come svela lo stesso Orsillo in una nota, in paese già si lavora alla preparazione della «star» di questa attesa kermesse: «Le mie care volontarie, che ringrazio per il prezioso contributo che stanno dando, già sono all'opera e hanno iniziato a cavare i rinomati "cecatielli paupisani" per soddisfare la grande richiesta prevista per l'evento. Chi volesse aggiungersi e dare una mano, può recarsi nella sede della Pro Loco ogni lunedì e giovedì e unirsi al gruppo». Nei prossimi giorni, intanto, saranno comunicate ulteriori novità per la 50esima edizione della sagra paupisana.