Evade dai domiciliari, preso dalla polizia

Martedì 16 Aprile 2019, 23:51

BENEVENTO - Era sottoposto agli arresti domiciliari e per questa ragione non poteva lasciare la propriaabitazione. Un 50enne, con diversi precedenti penali, è uscito tranquillamente di casa trasgredendo le prescrizioni imposte dal regime di detenzione domiciliare. Ma la mossa azzardata dell'uomo non è sfuggita agli uomini della squadra volante che, transitando nei pressi dell'abitazione dell'uomo, lo hanno trovato per strada.Subito bloccato, è stato condotto presso gli uffici della Questura e successivamente condotto presso la casa circondariale di Benevento con l'accusa di evasione.