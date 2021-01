Raid vandalico di ragazzini nel mega parcheggio a Benevento, cinque denunciati

BENEVENTO - Raid vandalico nel mega parcheggio di via del Pomerio a Benevento. E' stato il comandante dei vigili urbani, Fioravante Bosco a rendere noto che nel tardo pomeriggio di ieri gli uomini della municipale, diretti dal tenente Francesco Del Gaudio, unitamente ai marescialli Sergio Fusco e Giovanni Luca Ciampi, hanno sorpreso sette ragazzi all’interno dei locali del megaparcheggio intenti a danneggiare un’autovettura facente parte del patrimonio del Comune di Benevento. I ragazzi sono stati accompagnati negli uffici del comando per essere identificati. Nel gruppo un solo maggiorenne (18 anni) e quattro ragazzini con 15 e 14 anni. Altri due avevano meno di 14 anni, quindi non imputabili. Per i cinque ragazzi imputabili è scattata la denuncia penale per invasione di edificio pubblico e danneggiamento.

