Ricerca di persone disperse, cani in gara a Sant'Agata de' Goti

Pronti via! A Sant'Agata de' Goti questa domenica cani e padroni si sono sfidati in una gara di mantrailing ludico (circuito Opes), disciplina che ha visto gli amici a quattrozampe cimentarsi in una competizione di ricerca di persone disperse. Teatro delle ricerche sono state la zona della Panoramica e di via Starza con i cani che senza farsi distrarre dalla presenza dei tanti cittadini a passeggio hanno seguito la traccia, affidandosi solo ai loro sensi, per arrivare al "disperso".

Un'attività non nuova a Sant'Agata de' Goti, già a marzo 2022 si era tenuta qui una gara di mantraling ludico-sportivo, ed organizzata dal centro cinofilo "Campo di Rose" in collaborazione con "Happy dog park".

A vincere la gara nella categorie "L/XL" è stata "Kiara" con la padrona Martina Desiderato. Sul podio anche Alan (secondo con Gianluca De Rosa) e Atena (terza con Lorenza Fiorentino).

A vincere invece nella categoria "S/M" è stata Zoe (padrona Maddalena Di Bernardo) davanti a Saori (padrona Rita Armando).