Tornano in azione i ladri di rame in città. Ancora una volta i malviventi hanno preso di mira lo storico Teatro comunale "Vittorio Emmanuele" lungo Corso Garibaldi, a pochi metri dalla zona Unesco del complesso di Santa Sofia. Non un caso isolato, visto che già in passato la città ha subito episodi simili, evidenziando la vulnerabilità di uno dei suoi patrimoni artistici più importanti. I ladri, così, sono riusciti a smontare le tubature in rame destinate all'acqua piovana, provocando, a causa delle cospicue piogge dei giorni scorsi, piccole perdite d'acqua che hanno danneggiato i muri esterni del teatro. Ancora da quantificare l'entità del bottino, ma è noto che il rame è considerato «oro rosso» sul mercato nero.

Vengono messi a segno da chi poi rivende il ramo a grossisti, che poi provvedono a mandarlo in fonderia per poi rivenderlo. Un modus operandi che è stato già sperimentato nel recente passato quando furono messi a segno proprio nel centro storico, tra via Pupillo, via Stanislao Bologna, via Sessualdo e via Erik Mutarelli, diversi raid in più abitazioni. Un triste bollettino che evidenzia tutte le criticità in cui versa oggi il centro storico di Benevento, dove nonostante la presenza di tante telecamere di videosorveglianza si susseguono episodi simili. Nel caso poi del Teatro comunale l'aggravante è che l'area non è tutelata dagli occhi elettronici, e quindi sembra quantomeno urgente cercare una soluzione per debellare altri eventuali e scellerati raid vandalici. Dopo la segnalazione, toccherà al settore Opere pubbliche di Palazzo Mosti, diretto dall'architetto Antonio Iadicicco, provvedere all'immediata sostituzione del tubo pluviale in rame, rispettando i parametri imposti dalla Soprintendenza.

«Purtroppo ci troviamo nuovamente di fronte ad episodi che trascendono anche il concetto di inciviltà sottolinea amaramente l'assessore comunale ai Lavori pubblici, Mario Pasquariello infatti non è la prima volta che subiamo questa tipologia di furto. Già in passato prosegue abbiamo sostituito un tubo che era stato rubato e ora ci siamo già messi all'opera per riacquistare questo pezzo». L'invito del delegato comunale rivolto a tutti i cittadini è quello di «denunciare sempre perché davvero non se ne può più. Sono episodi che si verificano anche in altre zone della città, come lungo via Aldo Moro a Pacevecchia, dove siamo stati costretti a sostituire i beccucci delle fontanine che puntualmente vengono distrutti o danneggiati».

L'episodio non può che riaccendere il dibattito in città sulla sicurezza del centro storico, che proprio nell'ultimo periodo è stato terreno fertile di furti e risse nei luoghi della movida. Così come anche lo stesso teatro è stato in passato luogo di inciviltà e degrado, con giovani avventori del fine settimana che sono soliti lasciare sulle scale d'ingresso rifiuti di ogni tipo, o peggio ancora quando il gradino centrale d'ingresso fu distrutto e le scale imbrattate e scarabocchiate. Problematiche sollevate anche dai residenti che, già prima dell'inaugurazione del teatro avevano richiesto la realizzazione di un cancello che impedisse l'accesso notturno ai vandali. Opzione però messa in cantina dalla Soprintendenza e dal Comune di Benevento. Ma oggi, più che mai, servono soluzioni per prevenire ulteriori danni ai simboli della cultura beneventana. «L'escalation è continua sottolinea Luigi Marino, presidente del comitato centro storico - La risposta è una soltanto, che il centro storico è terra di nessuno e ogni fine settimana va sempre peggio».