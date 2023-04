San Leucio del Sannio, la consigliera Zollo si dichiara «autonoma» in Consiglio

A San Leucio del Sannio si registrano novità all'interno del Consiglio comunale. Come annunciato in una nota, infatti, la consigliera comunale Alessia Zollo si è ufficialmente dichiarata «autonoma» e, dunque, a tutti gli effetti esponente consiliare indipendente nell'ambito del civico consesso municipale. Una decisione che la stessa consigliera ha formalizzato al protocollo della sede comunale di San Leucio presentando il documento con il quale ha comunicato e ratificato la propria «fuoriuscita dal gruppo consiliare “Uniti per San Leucio”», ufficializzando dunque l'«intenzione di proseguire l'attività consiliare in maniera autonoma».



«Diffido chiunque dall'utilizzo del mio nome nell'ambito di questa campagna elettorale - ha detto -, cosa che purtroppo si sta verificando senza alcuna condivisione con me e i miei intenti. Prendo dunque le distanze più assolute da chi si ostina a farlo».

La Zollo ha inoltre aggiunto: «Preciso che non parteciperò alle prossime elezioni amministrative municipali, poiché sono molto impegnata in famiglia essendo mamma da poco e con immensa gioia. Concluderò quindi il mio mandato amministrativo da consigliera comunale autonoma e indipendente, libera di dar conto solo ai miei carissimi concittadini sanleuciani e a nessun altro».