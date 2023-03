Cassette postali smart in arrivo nel Sannio

Si rafforza l'impegno messo in campo da Poste Italiane sul territorio. Sono già iniziate, nel Sannio, le operazioni per sostituire e installare le 5 nuove cassette «smart 2.0». Un iter che ha già mobilitato i comuni di Ponte e Montesarchio, le località di Faicchio (per l'installazione di 2 cassette), Cerreto Sannita, Ceppaloni e San Leucio del Sannio, dove appunto le cassette smart hanno preso il posto di quelle vecchie. In provincia di Benevento ci sono in tutto 200 le cassette rosse: 135 servono i piccoli comuni, mentre le restanti 65 sono dislocate nei centri più grandi e nel capoluogo.

Come specificato da Poste Italiane in una nota, le cassette di nuova generazione sono all’apparenza assolutamente identiche alle storiche cassette che dal 1961 arredano le città. La loro dimensione è leggermente più contenuta ma all'interno c’è un vero e proprio centro di raccolta, elaborazione e trasmissione dati: sono infatti dotate di tecnologia Iot e sensori utili per rilevare temperatura, umidità, pressione atmosferica, quantità di polveri sottili e biossido di azoto presenti nell’area interessata. Le cassette smart 2.0 sono anche in grado di inviare informazioni al palmare del portalettere sulla quantità di corrispondenza presente al suo interno. Questo ovviamente riduce l’impatto ambientale, perché evita il passaggio del portalettere se la cassetta è vuota oltre a rendere più efficiente il lavoro dello stesso.

Terminata la fase sperimentale, con oltre 400 cassette smart installate su tutto il territorio nazionale, delle quali 300 nei piccoli comuni, è partita dunque la fase dedicata all’installazione delle cassette postali 2.0, che saranno circa 650 su tutto il territorio italiano.