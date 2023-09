Si torna a parlare della frana sulla provinciale che collega le frazioni di Santa Maria a Toro con Monterocchetta, dove tutt'ora si transita a senso unico alternato a causa di un vasto movimento franoso verificatosi tempo fa. La frana, però, avrebbe manifestato nuovi segni di «vita» soprattutto dopo le piogge dei giorni scorsi. A denunciarlo, questa volta, è il gruppo di azione civica «Sentieri», che ha sede a Monterocchetta. «Cresce la preoccupazione - si legge in una nota -. Il gruppo "Sentieri" raccoglie il clima di allarme generale per le condizioni della frana, in continua e pericolosa evoluzione, che interessa la provinciale nel tratto che collega Santa Maria a Toro a Monterocchetta».

Per questo il gruppo «sollecita il Comune a intervenire nuovamente con decisione in sede provinciale, affinché venga data priorità agli interventi di risanamento e ripristino del costone interessato dal movimento franoso. Al momento si osserva "un aggravamento delle condizioni della frana dimostrato dal fatto che su entrambi i lati vi sia un arretramento della cresta, tanto da essersi portata fin sotto l'impalcato stradale con il rischio di crollo complessivo della sede stradale, soprattutto in concomitanza di piogge. Il rischio è che l'eventuale ulteriore crollo sia improvviso e possa coinvolgere le auto in transito", come si legge in una nota del geologo Michele Benvenuto».

Quindi da «Sentieri» aggiungono: «A sostegno delle ulteriori azioni da parte del Comune, una delegazione di cittadini chiederà un incontro urgente al presidente dell'amministrazione provinciale Lombardi per discutere dello stato della frana e della condizione più generale delle arterie provinciali che attraversano il comprensorio delle colline».