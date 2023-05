Contratto di fiume Ufita, ok al «preliminare»

Il presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha firmato a Grottaminarda, presso la sede del Consorzio di bonifica, il protocollo di intesa “Verso il contratto di fiume Ufita” . Lo stesso hanno fatto il delegato del presidente della Provincia di Avellino Girolamo Giaquinto, ed il presidente del Consorzio dell’Ufita Francesco Vigorita.

Lombardi ha ricordato nel corso del suo intervento le opportunità di governo del territorio che si dischiudono in prospettiva con il “Contratto di fiume”, strumento ideale per poter lavorare verso il progetto “Azione clima del 2050” e poter garantire alle future generazioni un territorio salubre, ricco e attrattivo. Nel comprensorio del Consorzio dell'Ufita ricadono i territori di 37 Comuni, di cui 25 della provincia di Avellino, 8 della provincia di Benevento e 4 della provincia di Foggia. Il fiume entra nel Sannio dopo aver ricevuto l'affluente Miscano, e confluisce nel fiume Calore Irpino all'altezza della stazione ferroviaria di Apice - Sant'Arcangelo Trimonte. Il “Contratto di fiume” consente l’adozione di un sistema di regole in cui i criteri di pubblica utilità, rendimento economico, valore sociale e sostenibilità ambientale intervengono in maniera paritaria nella ricerca di soluzioni efficaci per la salvaguardia dei bacini/sottobacini idrografici.