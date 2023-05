Fortore e Ufita, Ferella: «La sfida continua»

Il diniego alla riperimetrazione dell’area Snai Fortore da parte del Dipartimento per la Coesione deve rappresentare il punto di svolta per la sfida delle aree interne del Fortore e della Valle dell’Ufita: lo sostiene Lucio Ferella, sindaco di Baselice, in relazione al rigetto alla richiesta della giunta regionale per l’ampliamento dell’area interna “Fortore beneventano" a 7 comuni irpini: Savignano Irpino, Montecalvo, Casalbore, Greci, Villanova del Battista, Montaguto e Zungoli.





Per Ferella «il lavoro di sintesi fatto finora tra i due macro territori, quelli del Fortore e quello dei 7 paesi dell’Ufita-Cervaro, anche in virtù del protocollo d’intesa approvato dalla Regione Campania per la redazione del masterplan della Valle dell’Ufita, ne esce rafforzato e continuerà nel suo obiettivo di raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e di utilizzo sinergico e coordinato dei diversi fondi europei, nazionali e regionali nell’ambito della programmazione 2021/27. La strategia delle aree interne del Fortore e il masterplan della Valle dell’Ufita rappresentano i due programmi disponibili e la sfida che ci ritroviamo ad affrontare - conclude - sarà quella di continuare a sviluppare una forte sinergia territoriale di prossimità tra questi territori. Come fatto finora è auspicabile che le diverse direttrici territoriali si sviluppino come un tutt’uno e mantengano un orizzonte strategico e aperto, tale da essere progressivamente aggiornate e tradotte in progettualità concrete. Al loro interno poi verranno definite le modalità attraverso cui attivare le progettualità integrate nel disegno complessivo. Sarà fondamentale che l’integrazione non si risolva in una semplice giustapposizione di progetti e interventi singoli ma che le due strategie combinino i diversi fondi per massimizzare i risultati attesi rispetto alle diverse dimensioni dello sviluppo».