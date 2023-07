Pd, «Estate militente» e autonomia differenziata

«Autonomia differenziata - Una proposta che spacca l‘Italia» è il titolo della manifestazione che si terrà a San Marco dei Cavoti il prossimo 27 luglio, nell'ambito dell’«Estate Militante» che il Pd sannita sta attuando sul territorio provinciale.

«Per il Sud, e ancor più per le sue aree interne – spiegano i vertici provinciali la "proposta Calderoli" sull’autonomia differenziata rappresenta la quintessenza di un disegno di stampo nordista contro il mezzogiorno. Come ha giustamente denunciato l’arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia, il paese «rischia di essere trascinato in un campo in cui l’egoismo che ci prende sempre di più si codifica in scelte politiche nette. Scelte che alimentano quel desiderio di separatezza di una parte del territorio da tutto il resto del Paese. Un desiderio, questo, che ha un’origine lontana».

«Dietro lo schermo ingannevole di una giusta autonomia di poteri - prosegue la nota - si nasconde una vera e propria «secessione dei ricchi» che mette a rischio i diritti fondamentali: la salute, la sanità pubblica e di qualità per tutte e tutti, la scuola e il diritto allo studio come strumento di emancipazione sociale e di realizzazione del proprio talento.

L’auspicio è che tutti possano essere sempre più consapevoli della crucialità di questa battaglia politica e di civiltà. Il Pd vuole dare il suo contributo affinché la battaglia sia vinta».