Scuola e fede, il parroco benedice gli zaini

La benedizione degli zaini che i giovani studenti utilizzeranno nel prossimo anno scolastico sarà il momento più «originale» delle celebrazioni in onore di San Giovanni Nepomuceno in programma a Ponte nel fine settimana. Si parte giovedì 7 settembre con l’inizio del triduo di preparazione alla festa, fino al 9 settembre; domenica 10 settembre, giornata della festa, presso la chiesa di Sant’Anastasia alle 9 e alle 11 ci sarà la messa (la seconda animata dal coro polifonico "Stella Maris") con la partecipazione dei bambini e ragazzi iscritti a elementari e medie, e alla fine sarà impartita la benedizione agli zaini. Alle 18 messa e processione del simulacro e delle sacre reliquie per le strade principali di Ponte, poi finale con i fuochi pirotecnici.

«La nostra vita si svolge sotto lo sguardo di Dio e tutto ci unisce a lui, anche la scuola – afferma il parroco don Alfonso Calvano –. Fra alcuni giorni inizia il nuovo anno scolastico e lo vogliamo mettere sotto la protezione di San Giovanni Nepomuceno. Per questo durante la celebrazione di domenica, alle 11, chiederemo la benedizione del Signore sui nostri figli e figlie benedicendo gli zaini, i ragazzi e i bambini che li portano, i familiari e quanti accompagnano il loro cammino educativo».

I