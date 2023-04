Sant'Agata De' Goti, torna la cena solidale: raccolta anche per l'infiorata

Dopo due anni difficili a causa della pandemia, la Società Operaia di Mutuo Soccorso riaccende i motori. Torna, infatti, la cena sociale, in programma venerdì 12 maggio, alle 20.30, presso l’agriturismo «La rosa dei venti», a Sant'Agata de' Goti, in contrada Deserto Tagliola, località Traugnano. I fondi raccolti verranno utilizzati non solo per sostenere la spesa dei fiori per addobbare le piazze del centro storico saticulano, ma a anche per affrontare i costi necessari per portare avanti la macchina organizzativa che curerà la tanto attesa infiorata.

Le strade e i vicoli torneranno dunque a vestirsi di colori vivaci, di persone e di tradizioni legate, in questo caso, al Corpus Domini. L’infiorata del Corpus Domini è, infatti, uno dei più suggestivi appuntamenti della città di Sant’Agata. Domenica 11 giugno, dunque, i tradizionali tappeti artistici torneranno a impreziosire il centro storico. Al fianco della Società Operaia scenderanno in campo anche gli istituti d'istruzione locali, pronti per la realizzazione di questa gigantesca opera artistica.

«Quest’anno torneremo a vivere con rinnovata partecipazione la solennità del Corpus Domini. L’edizione 2023 si preannuncia straordinaria per la particolare bellezza dei quadri e per l’entusiasmo che anima tutti i gruppi coinvolti», annuncia in una nota il sindaco Salvatore Riccio. Due i temi al centro della prossima edizione, come conferma il presidente della Società Operaia Antonio Piscitelli: la XXXVII giornata mondiale della gioventù e l'allarme siccità. Per il presidente della Soms, oltre alle sinergie con l'istituto «de Liguori», «la partecipazione al progetto sarà allargata anche agli altri istituti scolastici locali, perché desideriamo che tutti possano partecipare alla realizzazione del progetto infiorata».