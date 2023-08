«Lavori in corso» infiniti quelli di via Cupa dell'Angelo e via Pacevecchia, che riguardano scavi che si succedono a ritmo serrato per lavori di riparazione, implementazione o miglioramento dell'impianto pubblico elettrico, rete telefonica o acquedotto. E così il traffico è puntualmente in tilt da quasi due mesi e lo è stato anche nei giorni a ridosso di Ferragosto. Le proteste di residenti ed automobilisti inizialmente flebili, sono diventate insistenti in questa ultima settimana coincisa con i rientri dalle vacanze.

In particolar modo di mattina, ci sono rallentamenti ed i problemi maggiori, visto che in zona è ubicato l'accesso all'azienda ospedaliera «San Pio» per la cospicua utenza che deve effettuare visite ed esami o che si reca agli sportelli del Centro prenotazioni. Bisogna poi aggiungere che in quell'area che ha avuto un notevole sviluppo negli anni, ci sono, oltre ad una serie di edifici e ville residenziali, anche numerosi uffici. Questa arteria, tra l'altro, è senza dubbio tra le più trafficate e cruciali per quanto concerne i collegamenti tra quartieri e non solo, della città. Viene utilizzata, infatti, non solo dai residenti nel popoloso rione Pacevecchia e strade annesse, ma unisce attraverso via Intorcia il rione di via Avellino e quindi anche il Rione Libertà con la zona alta. Da rilevare che pure se c'è l'alternativa costituita da viale Moro, viene preferita perché collegata direttamente con viale Atlantici e via del sole ed utilizzata dai pendolari, per immettersi sulla strada provinciale che conduce a S. Angelo a Cupolo e S. Nicola Manfredi ed alle frazioni circostanti. Un altro fattore critico riguarda le ambulanze del 118 che stanno in alcune occasioni, a causa degli intasamenti esistenti hanno qualche difficoltà, per raggiungere più agevolmente l'ingresso del pronto soccorso, anch'esso concentrato in questo chilometro scarso di strada.

Giovanni Pastore, pensionato che vive in via Pacevecchia insieme ad alcuni residenti ha iniziato una raccolta di firme da inviare al Comune per chiedere una regolamentazione dei lavori. «È impensabile che per un'arteria così importante si va avanti da diverse settimane coi lavori. Siamo tutti consapevoli dell'importanza di certi interventi, ma chiediamo tempi più rapidi ed anche un calendario. Fino a ieri, ad esempio sono stati effettuati in contemporanea scavi dove si impiegano escavatori, camion e operai sia all'altezza dell'ospedale che all'inizio di via Cupa dell'Angelo.». Tesi confermata da Pasquale De Cicco: «Tra usura della strada, scavi rappezzati senza un minimo di criterio, buche, dislivelli e altro, via Cupa dell'Angelo e via Pacevecchia sono quasi impercorribili».L'assessore ai lavori pubblici Mario Pasquariello in proposito ribadisce quanto già affermato in passato: «Si tratta di lavori di scavo per servizi di pubblica utilità per i quali vengono formulate regolari richieste e fissiamo anche delle regole ben precise come la semaforizzazione, la messa in sicurezza, tutte cose che si stanno attuando a Pacevecchia. Siamo particolarmente vigili ed anche pronti a sollecitare la chiusura dei cantieri che logicamente nel periodo estivo sono più numerosi. Quando i rappezzi o la bitumatura non sono adeguati attuiamo azioni di recupero presso le varie ditte anche con l'escussione di fidejussioni. Per la sistemazione definitiva anche questa strada fa parte del piano di intervento generale previsto dall'amministrazione comunale».ant.mart.