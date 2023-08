Perde il portafoglio al mare, lo ritrova il padre del sindaco e glielo consegna

Disavventura a lieto fine per un turista della provincia di Benevento in vacanza a Baia Domizia. Nelle scorse settimane, l’uomo ha smarrito nella località rivierasca il proprio portafogli. All’interno vi erano contenuti una significativa somma di denaro in contanti, carte di credito e bancomat con, incautamente, il pin scritto all’interno, altri importanti documenti come la carta d’identità, la patente, il codice fiscale. Un duro colpo, un’autentica sfortuna, di quelle che ti possono rovinare in maniera significativa il periodo di riposo.

L’uomo ha bloccato carte di credito e bancomat e si è rassegnato alla perdita dei contanti ed a richiedere daccapo i documenti. Il prezioso portafogli di Antonio, questo il nome del turista, è stato però ritrovato e consegnato alle autorità competenti.

A ritrovare il portafoglio è stato il padre del sindaco di Cellole, Guido Di Leone. È stato proprio il primo cittadino a rintracciare il proprietario tra non poche difficoltà, perché non era in possesso dei suoi recapiti telefonici. L’altro giorno, nello studio del sindaco, la restituzione ufficiale, tra la sorpresa e la comprensibile felicità del proprietario per l’avvenuto ritrovamento. «Per fortuna esistono ancora delle persone per bene», ha commentato ringraziando sia il sindaco Di Leone e, soprattutto, il padre Marcello che ha ritrovato e consegnato il portafoglio. «La vera sorpresa è stata la mia quando ho scoperto che a ritrovarlo ed a consegnarlo alle autorità competenti era stato mio padre. In queste sere, ogni volta che tornavo a casa mi chiedeva novità perché ci sono state delle lungaggini nel ritrovare il proprietario. Sono orgoglioso come primo cittadino e come figlio. Sono persone di altri tempi, persone ricche di valori, come le tante che abitano nelle nostre zone» ha commentato il sindaco di Cellole.