Commozione, lacrime, dolore. In centinaia hanno sfidato la pioggia battente, ieri mattina, per stringersi intorno alle famiglie Tammaro e Vegliante e abbracciare idealmente mamma Pina, papà Davide, il compagno Tullio, il piccolo Gabriel e porgere così l'ultimo saluto a Emily. La ventiquattrenne, mamma e carabiniere originaria proprio di Solopaca ma che prestava servizio nel bolognese, a San Giovanni in Persiceto, è deceduta tragicamente giovedì in un incidente a Cento, in provincia di Ferrara. Già ben prima delle 10.30, la chiesa madre di piazza Vittoria, intitolata al Santissimo Corpo di Cristo, era stracolma e in tantissimi hanno dovuto sostare all'esterno.

A fermarsi è stato, dunque, l'intero paese. Infatti nelle scorse ore il primo cittadino, Pompilio Forgione, aveva proclamato il lutto cittadino e disposto la chiusura sia delle scuole che degli uffici comunali. Un dolore troppo grande per l'intera comunità ma la scomparsa di Emily ha stravolto tutta la valle Telesina. Tantissimi gli applausi che hanno accompagnato il feretro della giovane all'uscita dalla chiesa e poi il lancio di palloncini bianchi.

Toccanti le parole pronunciate nell'omelia dal parroco di Solopaca, don Antonio Raccio - insieme a lui hanno concelebrato le esequie don Alfonso Salomone e i cappellani della Scuola allievi carabinieri di Campobasso e dell'Arma in Campania - che ha voluto sottolineare come «la testimonianza che Emily ci lascia è il suo sì alla vita». Visibilmente commosso anche Forgione, che ha precisato come l'intera comunità si sia stretta intorno ai familiari, i quali «non saranno lasciati soli», sottolineando il peso di proclamare il lutto cittadino.