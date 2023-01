Sarà Elodie l'ospite di punta dell'edizione 2023 del Festival del cinema e della televisione di Benevento? Dal sondaggio lanciato da Bct, «Quale ospite ti piacerebbe per il festival?», è emerso un alto gradimento per la cantante che, oltre ad essere sostenuta dal pubblico amante della musica, ha potuto contare anche sul supporto dei cinefili grazie al successo riportato con il film Ti mangio il cuore che ha visto per la prima volta Elodie protagonista di una pellicola. Il sondaggio ha proposto anche altri nomi, principalmente attori, che Antonio Frascadore ha già inserito nel suo taccuino: Lino Guanciale, Alessandra Mastronardi, Sergio Castellitto, Belen, Francesca Chillemi e l'irraggiungibile Pierfrancesco Favino.

Inutile dire che, in vista della settima edizione del festival in programma a Benevento dal 20 al 25 giugno, lo staff di Bct sta viaggiando a pieno ritmo. Frascadore per la prossima edizione del festival vorrebbe inserire una nuova location, quella dell'Arco di Traiano: «Mi piacerebbe tantissimo avere come scenografia straordinaria come l'Arco. Sto pensando a questa location per incontri che hanno bisogno di un ascolto un po' più raccolto». Il festival si svolgerà sempre nel centro storico, con l'unica eccezione della serata conclusiva che vedrà protagonista come superospite Checco Zalone, che si terrà nell'arena del Musa. Come sempre piazza Roma accoglierà gli incontri per i quali si prevede una maggiore affluenza di pubblico e le altre location saranno piazza Santa Sofia e piazza Federico Torre.

Quest'ultima dovrebbe accogliere gli eventi musicali. Ma Frascadore e company sono al lavoro in questi giorni anche per il via di Delivero perfetto, la nuova produzione televisiva di Bct per Warner Bros Discovery Italia. La messa in onda del programma, a causa di un ritardo nel montaggio delle due ultime puntate, è prevista a metà febbraio, dopo la conclusione del Festival di Sanremo oppure, al più tardi, per la fine del prossimo mese.

Lo staff di Bct, altre agli impegni dei tanti cartelloni ( da non trascurare Bct Music e Bct Summer), è occupato in questi giorni a visionare i lungometraggi ed i corto che prendono parte alla sezione concorsi del Festival. Due le sezioni: Greatest indipendent e Short movie. Alla prima sezione sono ammessi i lungometraggi prodotti da produzioni indipendenti senza l'intervento delle majors e le pellicole di interesse culturale. I film potranno essere autoprodotti dal regista o coprodotti da privati, recita il bando di gara, da alcuni degli attori del film o da istituzioni locali. Per la sezione Short movie sono ammessi cortometraggi della durata massima di 15 minuti, inclusi i titoli di testa e di coda. Prevista la partecipazione al concorso di coloro che non abbiano ancora compiuto i 35 anni d'età. «Le pellicole partecipanti ai concorsi provengono da ogni parte del mondo sottolinea Frascadore con una prevalenza dei paesi europei: Spagna, Francia, Inghilterra e, naturalmente, Italia. Al momento è in corso una prima scrematura tra i film già pervenuti. In un secondo momento interverrà la giuria composta da esperti del mondo del cinema presieduta dal produttore Nicola Giuliano, presidente onorario del festival».

I corto ed i lungometraggi dovranno essere presentati entro il termine del 31 marzo e i vincitori delle singole categorie saranno annunciati e posti in visione nella prossima edizione del Festival del cinema e della televisione. Le opere, alcune delle quali possono contare su interpreti noti, come ad esempio nel caso della pellicola con Aldo, Giovanni e Giacomo, potranno essere inviate o via mail all'indirizzo info@festivalbeneventocinematv.it oppure iscrivendo la pellicola attraverso la piattaforma internazionale Festhome nella pagina dedicata al Festival Bct.

