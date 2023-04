Tempi brevi per l'avvio dell'operazione restyling lungo la ciclabile del Grassano. Ieri l'esecutivo guidato dal sindaco Giovanni Caporaso ha licenziato il provvedimento di anticipazione sul contratto della «Sannio Appalti». Un atto propedeutico all'apertura del cantiere che prevede la sistemazione della pavimentazione della pista ciclopedonale e la realizzazione di un collegamento tra i 2 diversi tratti del percorso green mediante un ponte in legno lamellare, per un importo di 147 mila euro. Una misura che ha preso le mosse da un accordo siglato nel 2018 dall'Anci denominato, per l'appunto, «Sulla buona strada» finanziata poi dall'Istituto per il credito sportivo. Iniziativa alla quale ben presto si aggiungerà un ulteriore stanziamento da 30mila euro derivante da un finanziamento ricevuto al civico 146 di viale Minieri, nei giorni scorsi, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite del Pnrr attraverso la missione «Sport e inclusione». Da qui gli atti consequenziali che hanno portato alla predisposizione, da parte dell'ufficio tecnico comunale, dell'iter per l'indizione della gara d'appalto per un importo quantificato in 35mila euro, da aggiudicare mediante procedura di affidamento diretto.

L'operatore economico sarà individuato tra quelli che nei 3 anni precedenti non sono stati oggetto di inviti o affidamenti diretti, per lo stesso tipo di fornitura. Il progetto prevede la realizzazione di un playground e l'installazione di attrezzature per la pratica sportiva libera. A differenza del passato nei piani della giunta c'è una significativa estensione del percorso sino al cimitero comunale, quindi lungo la ex statale Sannitica, comprendendo anche un importante intervento infrastrutturale per la zona di via Lagni, alle porte del centro abitato. Per quel che attiene la parte tecnica, l'ente ha stanziato ed impegnato una cifra di poco inferiore ai 40 mila euro. Itinerario del «Grassano» che già nei mesi scorsi era passato all'attenzione dell'amministrazione comunale anche in seguito ad un aspro botta e risposta con la minoranza di «Telese città» scatenata dalla chiusura della pista per un periodo piuttosto prolungato per motivi di sicurezza. L'esecutivo ha infatti provveduto a siglare il protocollo d'intesa con il «Sannio Alifano» per la concessione in comodato d'uso gratuito al Comune delle aree sulle quali insiste la pista. Accordo in base alle quali sono state stabilite responsabilità e competenze sia riguardo ai sentieri che alle sponde fluviali opportunamente ripartite tra i 2 interlocutori.