Una giornata piena di emozioni. Una sorpresa per i piccoli degenti dell'ospedale Fatebenefratelli, al rione Ferrovia, svegliati dal suono delle sirene dei Vigili del fuoco. La Befana, ieri, è arrivata al nosocomio beneventano dalla finestra per portare doni e sorrisi ai piccoli pazienti del reparto di pediatria.

I pompieri hanno accompagnato con i loro automezzi la «vecchina» in viale Principe di Napoli, dove ad attenderla c'erano tantissime famiglie. I bambini l'hanno vista scendere dall'alto nel cestello del carro gru. Poi ha iniziato la distribuzione dei dolciumi. «Finalmente, dopo un'assenza forzata, siamo tornati qui per regalare qualche dono e tanti sorrisi» le parole della protagonista, prima di salire nel cestello dell'autoscala che l'ha condotta direttamente nelle stanze dei bambini. Per tutti un saluto e un abbraccio, sempre colmo di affetto, da parte degli uomini e delle donne in divisa e con il casco che si adoperano quotidianamente per le persone che hanno bisogno.

Con i vigili del fuoco il funzionario Giovanni Ferrara e, in rappresentanza dell'associazione nazionale vigili del fuoco di Benevento, il caporeparto Giovanni De Luca: «Per una vita da pompieri abbiamo servito la comunità. Oggi abbiamo la possibilità di far felici questi bambini che sono in ospedale. Li vogliamo far sentire bene, come se fossero a casa loro. Una bella occasione per ritrovarci e portare loro un pensiero e un sorriso. La missione dei vigili del fuoco è anche questa» il commento del caporeparto che, poi, prosegue. «È un rito tradizionale che torna a rinnovarsi e che dona stupore, meraviglia e sorrisi agli sgoccioli delle feste: che sia di buon auspicio per i piccoli degenti nella lotta alle sofferenze, piccole o grandi, che stanno patendo. La Befana dei vigili del fuoco con tantissimi bambini e le loro famiglie ha portato gioia, divertimento e spensieratezza».

E anche il Rotary Club e il Rotaract Club di Benevento hanno consegnato i doni della tradizionale Befana Rotariana ai piccoli degenti dell'Ospedale Fatebenefratelli. La presidente del Rotary Club di Benevento, Rossella Del Prete, accompagnata dal segretario, Luigi Marino, e dalla presidente del Rotaract, Sara Pannella, nonché dal socio Luigi Pilla, ha provveduto alla consegna di alcuni giocattoli destinati alla piccola sala giochi allestita qualche anno fa dall'allora presidente del Club, Mimmo Zerella.

E dopo due anni di pandemia tornano in città i tipici stand, tra cioccolatini, calze e giocattoli per centinaia di bambini sanniti. Una tradizione storica che coinvolge tutta Benevento. Le offerte speciali di quest'anno, infatti, arrivano fino a 2 euro per ogni sette pezzi. Un super sconto anti crisi. «Anche se guadagniamo poco spiega il titolare di un bar al rione Libertà - abbiamo deciso di adottare prezzi competitivi». Tra le calze più vendute anche quella personalizzata del Benevento calcio.