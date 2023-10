Truck dell'Asl, due strade chiuse fino a sabato

Resteranno chiuse al traffico, con divieto di sosta piazza San Modesto e via Milano. Lo rende noto l'amministrazione comuanle. Come mai questa scelta? Fino a sabato 7 ottobre «vigerà la chiusura al traffico e l’istituzione del divieto di sosta con tabellina aggiuntiva “rimozione coatta” - spiegano da Palazzo Mosti - in piazza San Modesto e via Milano per il posizionamento del truck dell’Asl di Benevento in occasione della campagna di prevenzione oncologica gratuita con poliambulatorio mobile itinerante».

Non è la prima campagna organizzata dall'Asl, molto impegnata sul territorio con temi di sensibilizzazione per i cittadini di Benevento. Questa campagna di prevenzione oncologica permetterà ai cittadini di potersi sottoporre ad alcune visite visto l'ambulatorio mobile organizzato grazie al truck.