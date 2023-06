Valle Telesina, Fusco (Cia): «Bomba d'acqua e grandine, preoccupati per i nostri vigneti»

Cresce la preoccupazione in valle Telesina dopo il violento nubifragio e la pesante grandinata che hanno interessato alcuni centri, in particolare San Salvatore Telesino. A lanciare l'allarme sui danni prodotti al comparto agricolo ci ha pensato il presidente provinciale della Cia Carmine Fusco: «Il maltempo - ha detto in una nota - torna a fare danni alle nostre aziende agricole e devasta interi vigneti. In queste ore registriamo grande preoccupazione di nostri associati e chiediamo a gran voce alle istituzioni, a tutti i livelli, di intervenire in tempi stretti con misure di sostegno concreto per i tanti imprenditori agricoli che non devono essere lasciati soli».

Attesa, dunque, la conta dei danni, sia per quanto riguarda le ripercussioni nei vigneti, sia in relazione ai danni prodotti dalle inondazioni non solo sulle strade e negli scantinati, ma anche in alcune case.

Una situazione emergenziale quella registrata in valle Telesina, che nel pomeriggio ha impegnato duramente le quattro squadre dei vigili del fuoco entrate in azione per cercare di tamponare le emergenza.