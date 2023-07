Pollica, raccolta fondi ad Acciaroli per sostenere la Romagna devastata dall'alluvione

Una serata di raccolta fondi a sostegno della Romagna: la organizzano il 9 luglio ad Acciaroli il Comune di Pollica, il Future Food Institute e il Gusto in occasione della Festa del Mediterraneo. «Lo stato in cui versa la splendida e laboriosa terra romagnola - si legge in una nota degli organizzatori - è estremamente grave e poco percepito. Migliaia di persone sono ancora senza casa, il comparto agricolo è in ginocchio e le infrastrutture, seriamente compromesse, vanno ricostruite. Per questo motivo, il Comune di Pollica, il Future Food Institute e il Gusto hanno coinvolto le Comunità delle Terre della Dieta Mediterranea e il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni Unesco per offrire un contributo concreto raccogliendo i fondi necessari per ripristinare, in alcuni dei comuni colpiti dall'alluvione in Romagna, gli orti comunali e i giardini delle scuole; e prendendosi cura della terra e della biodiversità».

L'iniziativa è sostenuta da Coldiretti, Campagna Amica, Filiera Italia, Mater Agro, I Love Italian Food, Legacoop Agroalimentare, Legambiente Campania, BCC Monte Pruno, ma si stanno progressivamente aggregando altre proposte di sostegno all'iniziativa e all'opera di ripristino, che si avvierà a inizio settembre.

Si tratta, viene sottolineato, di «un momento di celebrazione dei patrimoni culturali dell'agroalimentare italiano che sarà parte integrante del palinsesto della Festa del Mediterraneo di Pollica che si terrà a Pioppi e Acciaroli dal 7 al 9 luglio», in linea con il messaggio lanciato dal Gusto con il numero dedicato alle Terre della Dieta Mediterranea intitolato «Siamo Tutti Mediterranei». L'evento sarà accompagnato dalle note del folklore mediterraneo di Compagnia Daltrocanto e dalle parole del poeta Franco Arminio.