«Maratea e la foca Monaca»: la favola di Dario Vassallo alla Camera dei Deputati con il sostegno della Fondazione Vassallo

Il prossimo 9 aprile, alla Camera dei Deputati si terrà la presentazione ufficiale della favola «Maratea e la foca monaca», opera di Dario Vassallo, nella suggestiva cornice della Sala Matteotti, situata in Piazza del Parlamento a Roma.

La presentazione, promossa dalla Fondazione Angelo Vassallo e supportata da Iod edizioni, sarà arricchita dalle illustrazioni di Violante Varriale e vedrà la partecipazione di figure di spicco, tra cui il Vicepresidente della Camera dei Deputati Sergio Costa, il Sindaco di Maratea Daniele Stoppelli e il rappresentante delle Imprese di Pesca di Maratea Manuel Chiappetta.

La favola «Maratea e la foca monaca» rappresenta un'opera di grande valore sia per il suo significato intrinseco sia per il contesto che la circonda. Vassallo si è ispirato alle forme antiche della narrazione popolare per creare un racconto che non solo intrattiene, ma soprattutto ispira alla riflessione e all'azione. Il cuore di questa favola è un dolore profondo e un impegno incrollabile per la giustizia e l’attivismo sociale. L'autore, travolto dalla tragica perdita di suo fratello Angelo Vassallo sindaco di Pollica, vittima di un attentato di matrice camorristica nel 2010, ha trovato nella narrazione un modo per esprimere il suo dolore e la sua determinazione nel ricostruire un senso di armonia e rispetto tra l'uomo e la natura, contro il disastro prodotto dalla rottura di questo pacifico legame.

E lo fa attraverso il passaggio di testimone da nonno a nipote, «perché solo tramandando ai più giovani l’importanza dell’ecosistema, possiamo veramente proteggerlo».

L'opera ambientata nel suggestivo scenario di Maratea, non è destinata solo all'intrattenimento dei più giovani, ma porta con sé un importante messaggio di sensibilizzazione ambientale e politica. Dario Vassallo, presidente della Fondazione Angelo Vassallo, sottolinea l'importanza di questa iniziativa, svelando al lettore più livelli di lettura e interpretazione. L'obiettivo, infatti, è duplice: educare le future generazioni all'importanza della salvaguardia ambientale e al contempo spingere la politica verso l'istituzione di un'area marina protetta a Maratea. La collaborazione con l'ex ministro Costa è emblematica, poiché entrambi hanno lottato per la creazione di questa zona protetta. Vassallo spiega che questa favola è un mezzo per trasformare un sogno in realtà, in un luogo che definisce «paradisiaco» e che richiama alla mente l'idea stessa di Paradiso.

«Ho scritto questa favola come gesto d’amore nei confronti di Maratea, del suo mare e delle sue bellezze. È uno dei pochi posti dove l’anima trova pace, si acquieta e la mente sogna. Forse è il posto dei sogni. E la bellezza va sempre protetta», afferma Vassallo.

L'evento del 9 aprile rappresenta un'occasione unica per immergersi in un viaggio narrativo che unisce passato e presente, fantasia e realtà, con l'obiettivo di ispirare cambiamenti positivi nella società e nel rapporto tra l'uomo e l'ambiente che lo circonda.