Marcello Palladino nuovo delegato all'Istruzione, Antonio Picariello prossimo presidente della commissione Mobilità-Patrimonio, Luigi Scarinzi ancora al proprio posto. Clemente Mastella torna a Palazzo Mosti ed è pronto a benedire la minigirandola di incarichi che devono ancora trovare posto nell'organigramma municipale. La deflagrazione della crisi abbatiana di Capodanno ha liberato definitivamente alcune caselle che si accingono a trovare il futuro occupante. A partire dalla delega all'Istruzione, incarico puramente onorifico ma non poco ambito per le implicazioni politiche connesse alla gestione di una materia tra le più sentite in assoluto. Delega che resterà in casa Noi Campani. Con ogni probabilità sarà Marcello Palladino, al momento unico componente del gruppo, a rilevare il ruolo lasciato suo malgrado scoperto da Francesco Farese, giubilato a poche ore dal Natale per il gran rifiuto a votare un nome mastelliano alle elezioni provinciali. Un'astensione rivelatasi fatale per il fedelissimo del consigliere regionale, sollevato in un amen dal mandato che Mastella gli aveva affidato lo scorso 29 luglio.

APPROFONDIMENTI Spopolamento nei borghi sanniti: «Case in omaggio» Telese Terme, disco verde dalla Rocca dei Rettori agli interventi sulle provinciali 87 e 79 Ospedale "Sant'Alfonso", al via le attività oncologiche dell'istituto "Pascale"

«Fine del rapporto fiduciario» tuonò il primo cittadino a urne della Rocca ancora calde, mettendo fine all'esperienza da incaricato ai problemi delle scuole cittadine. Designazione che nell'anno in corso tratterà anche questioni di particolare rilievo come l'avvio dei lavori di ricostruzione della scuola Torre-Sala, maxi progetto Pnrr da 15 milioni che comporterà l'individuazione di sistemazioni alternative per i circa 900 studenti dell'istituto comprensivo. Prima di partire per le vacanze fuori sede, Mastella ha messo in preallarme il capogruppo, nonché ormai unico rappresentante, di Noi Campani, ricevendone una disponibilità di massima. Che ora potrebbe tradursi presto in designazione formale: «È un incarico che fin dal primo momento fu assegnato in quota al gruppo - spiega Marcello Palladino - All'epoca, concordemente con Alboino Greco e con Francesco Farese, si scelse di fornire l'indicazione di Farese per la nomina che fu poi effettuata dal sindaco. Di fatto la delega ritorna quindi al gruppo, e da parte mia oggi non ci sono motivi ostativi». Un passo che invece qualche mese fa Palladino non ritenne di fare, avendo ancora da smaltire le scorie del malumore per la mancata assegnazione della delega al Contenzioso finita invece a Marika Mignone.

Ma proprio il principio seguito allora da Mastella, la continuità del gruppo assegnatario (in quel caso si doveva sostituire Gerardo Giorgione della "Lista Mastella"), sembra adesso il più logico lasciapassare verso l'attribuzione a Palladino della delega all'Istruzione, cementandone così l'appartenenza alla maggioranza. L'altra casella da riempire è la presidenza della commissione Mobilità-Patrimonio. Anch'essa fin qui detenuta da Farese, che dovrà però lasciarla per intervenuta interruzione del feeling con lo schieramento dante causa. Il nome del subentrante dovrà essere pronto per le 10 di domattina, quando il vicepresidente dell'organismo, il democrat Giovanni De Lorenzo, ha convocato una riunione avente come unico punto all'ordine del giorno l'elezione del nuovo presidente. In assoluta pole position c'è il nome di Antonio Picariello, già alla guida della commissione Pics, che però è destinata a non avere ancora vita lunga essendo il Programma giunto a naturale scadenza con la rendicontazione delle 13 opere. Picariello ha dato una disponibilità in tal senso e la maggioranza non sembra aver problemi a ratificare l'elezione in programma domani. Probabile anche l'abbandono per opportunità da parte di Picariello del gruppo Misto dove invece è atteso il «reprobo» Farese che troverà l'altro oppositore Giorgione. Il possibile approdo è proprio Noi Campani, navicella rimasta monocomponente dopo la tempesta abbatiana, anche se Greco e Palladino sono rimasti in alveo mastelliano. Oggi sarà un summit ristretto tra lo stesso Picariello, il sindaco Mastella e Palladino a decretare la fattibilità dell'operazione. Resta invece al proprio posto Luigi Scarinzi. Scaduto il termine del 8 gennaio assegnatogli dalla Asl, il consigliere - dirigente sanitario non ha fornito comunicazioni al protocollo di Palazzo Mosti, e attende l'eventuale decadenza d'ufficio da parte di via Oderisio. Intanto oggi guiderà ancora una volta la commissione Lavori pubblici, dalla quale è presidente dimissionario di lungo corso.