Violenta e sottopone a ricatti la fidanzata minorenne: arrestato

Violenza sessuale aggravata nei confronti di una minorenne, atti persecutori, rapina e lesioni aggravate. Con queste accuse è finito ai domiciliari un ventenne della provincia di Benevento a seguito di un'indagine coordinata dalla procura e condotta dagli agenti della Squadra Mobile che questo pomeriggio hanno dato esecuzione ad un'ordinanza emessa dal gip.

Tutto è cominciato nel settembre del 2022 quando la vittima, all'epoca dei fatti minorenne, si era recata in questura per denunciare una violenza sessuale subìta il giorno prima. Non solo.

La ragazza aveva raccontato agli agenti di essere stata continuamente minacciata e molestata negli ultimi due anni dal suo ex fidanzato, che l'aveva indotta anche a compiere atti di autolesionismo e a filmarli con il cellulare. Un continuo controllo del telefono, delle chat, dei movimenti e aggressioni fisiche avevano fatto il resto. La pressione psicologica e fisica esercitata dal ragazzo era stata tale da indurla in uno stato di ansia e paura per la propria vita e quella dei familiari.

«L'indagine - sottolinea la Procura della Repubblica di Benevento, guidata da Aldo Policastro - si è articolata attivando il 'percorso rosa' ed è stata condotta ascoltando la minore in presenza di esperti in psicologia, acquisendo file audio e immagini del telefono della ragazza, referti medici e acquisendo informazioni dalle persone a lei vicine».

Il 20enne, indagato, dovrà essere ascoltato dal gip nelle prossime ore per l'interrogatorio di garanzia.