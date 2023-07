Volontari Croce Rossa, a Telese la gara regionale

Domenica 9 luglio, dalle ore 9,30 e fino alle 17,30, nel parco delle terme di Telese, i volontari della Croce Rossa della Campania saranno impegnati in una gara sulle attività di primo soccorso. La competizione, giunta alla ventesima edizione, riparte dopo il Covid e vedrà impegnate cinque squadre ognuna composta da sei volontari (un caposquadra e cinque membri di cui uno di riserva), provenienti dai comitati Cri di Benevento, Maddaloni, Casal Di Principe, Avellino e San Lorenzo.



I team affronteranno in modalità primo soccorso le emergenze nelle quali sono impegnati quotidianamente: incidenti stradali, sportivi, domestici, infortuni sul lavoro.

Ogni partecipante avrà con sé uno zaino contenente il materiale per intervenire e le azioni di soccorso dovranno essere portate a termine in un tempo massimo di nove minuti. Seguirà il commento, condiviso con il giudice master presente nella postazione, della durata massima di 3 minuti. Terminata la prova la squadra dovrà raggiungere la successiva postazione in un tempo massimo di cinque minuti.



La direzione di gara, composta da Jacopo Mercurio, Rita Vangone e Angela di Vico, dichiarerà vincitrice il team che avrà totalizzato il maggiore punteggio per ogni singolo intervento effettuato. Insieme ai volontari saranno coinvolti anche i truccatori impegnati a riprodurre e a simulare patologie, ferite con perdite di sangue e traumi in genere, ed attori che simuleranno gli infortuni.