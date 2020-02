Coronavirus, la giovane aveva partecipato a un convegno

Nelle ultime 24-36 ore aveva partecipato ad un convegno insieme ad un collega, a sua volta in contatto col trentottenne identificato come «caso 1» a Codogno e ricoverato per coronavirus. «Provenendo da area italiana ad altissima sorveglianza - si afferma nel comunicato - la donna è stata ricoverata in regime di isolamento a pressione negativa. La paziente non è transitata dal pronto soccorso, giungendo direttamente in reparto. La situazione, al momento, è sotto controllo. La paziente è completamente asintomatica. I risultati del test per Sars-CoV19, effettuato in sede, si attendono in tarda mattinata».

Il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo «dopo essersi messo in contatto - è detto in un comunicato - con il responsabile del pronto soccorso dell'ospedale Pugliese-Ciaccio, Peppino Masciari», fa luce sul presunto caso di coronavirus a Catanzaro:. «Al primo cittadino - sottoliena la Asl - sono infatti state fornite precise rassicurazioni sulle condizioni della persona, arrivata in Calabria con un volo dal Veneto e ricoverata nell'hub del capoluogo per febbre alta. «In base ai primi risultati, il paziente sarebbe affetto da una comune influenza», ha aggiunto il sindaco Abramo, invitando la cittadinanza «a non farsi prendere dal panico, perché la situazione è sotto controllo» e sottolineando che «in Calabria, come in tutta Italia, i presidi ospedalieri sono attrezzati a far fronte ad eventuali casi sospetti».