Nuovi disagi per i cittadini di Teano, costretti a fare i conti con un impianto idrico che continua a dare problemi. Nelle ultime settimane, numerose abitazioni del territorio sidicino, specialmente quelle delle frazioni, hanno dovuto fare a meno dell'acqua corrente, a causa di alcuni guasti della condotta comunale. Come se ciò non bastasse, negli ultimi giorni la situazione sembrerebbe essersi aggravata. Molti cittadini del posto, infatti, hanno notato come la risorsa idrica abbia spesso uno strano colore, tendente al giallo. In queste condizioni, naturalmente, l'acqua corrente diventa inutilizzabile.

Una situazione che ha messo sul chi va là i residenti del territorio sidicino, alle prese con l'ennesima problematica di questa stagione autunnale. Gli abitanti del Comune dell'alto casertano hanno fatto sentire la propria voce sui social, richiedendo un intervento immediato da parte del governo locale. Nel frattempo, sulla vicenda si è inoltre espressa la comunità locale «Laudato si-Ecopolis», capitanata da Fernando Zanni. I membri del comitato hanno infatti spiegato: «Dopo le segnalazioni dei cittadini, abbiamo chiesto al dirigente Asl del distretto 14 di effettuare i dovuti controlli. Una nota più articolata, invece, sarà trasmessa al sindaco, in quanto autorità sanitaria locale». Vedremo, dunque, se l'esito dei controlli riuscirà a spiegare il motivo della strana colorazione dell'acqua corrente sidicina. I problemi della rete idrica rappresentano solo una piccola parte dei disagi che i residenti locali sono costretti ad affrontare.