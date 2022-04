Caserta, da Anpal il protocollo d'intesa per domanda e offerta delle aziende edili

Un protocollo d'intesa per favorire l'incrocio fra la domanda e l'offerta di lavoro proveniente dalle aziende edili della Provincia di Caserta è stato siglato dal responsabile Anpal servizi Campania, Michele Raccuglia, dal presidente di Ance provinciale, Antonio Pezone e dal responsabile del Centro per l'impiego del capoluogo di terra di Lavoro, Lorenzo Gentile. «Con la firma del protocollo rafforziamo la rete sul territorio della provincia di Caserta. È importante creare sinergie con i vari attori del mercato del lavoro per sostenere e velocizzare l'ingresso nel mercato del lavoro delle figure professionali che oggi chiedono le aziende» spiega Raccuglia.

APPROFONDIMENTI IL LAVORO Napoli riparte dopo il Covid: «Dal turismo al commercio,... L'EDILIZIA Edilizia, boom assunzioni ma nodo figure «green» L’INCHIESTA I lavoratori introvabili: resta vuoto un posto su 3

Per Gentile «il potenziamento dei Centri per l'impiego che la giunta regionale sta portando avanti ci consente di rafforzare i processi di incrocio domanda/offerta. Il protocollo di oggi avvia un percorso in cui si offriranno sempre maggiori servizi ai cittadini». Pezone si è soffermato sulla carenza di operai specializzati e sui costi delle materie prime: «È risaputo che fino a qualche mese fa, uno dei problemi principali del territorio era la disoccupazione, dovuta principalmente ad una carenza di lavori da eseguire. Oggi, con l'avvento dei bonus edilizi si è completamente capovolto lo scenario. I lavori edili sono aumentati in maniera esponenziale e la richiesta di operai, soprattutto specializzati, è aumentata vertiginosamente, tanto da determinare una forte difficoltà nella ricerca di queste figure su tutto il territorio provinciale e non solo».

Il protocollo, sottolinea una nota, «mira rafforzare le azioni di incrocio domanda/offerta in terra di Lavoro attraverso diverse modalità: condivisione e promozione dell'offerte di lavoro disponibili sulla rete regionale dei servizi per il lavoro; formazione; realizzazione di laboratori negli istituti scolastici». Per rendere operativa la collaborazione, le attività riguarderanno nello specifico: la condivisione tra le parti dei dati relativi a eventuali fabbisogni occupazionali del lavoro nel settore edile pervenute progettazione e realizzazione di iniziative quali seminari brevi, eventi informativi, laboratori Pal allo scopo di far conoscere ai soggetti interessati le esigenze e le opportunità del settore edile e allo stesso tempo di condividere con le imprese servizi integrati che le parti possono offrire. In particolare, si legge nel documento siglato, le parti puntano ad instaurare una lunga e proficua collaborazione per la valutazione delle esigenze occupazionali nel settore edile, oggi divenuta una seria problematica da arginare insieme al ben noto rincaro delle materie prime.