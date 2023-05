Aversa, lite tra giovani: 23enne arrestato con una pistola

Un 23enne arrestato e un minore denunciato dalla polizia di Stato perché trovati in possesso di una pistola rubata nel 2016, con la quale hanno minacciato altri giovani coetanei. È accaduto ad Aversa, dove i poliziotti del commissariato sono intervenuti in seguito alla segnalazione di una litr tra giovanissimi in centro; giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato un minore che riferiva di essere stato minacciato con la pistola da un coetaneo, di cui ha fornito le generalità, che però era fuggito.

Gli agenti sono andati a cercare il presunto aggressore trovandolo all'esterno della sua abitazione con due amici, di cui uno maggiorenne.

I poliziotti hanno perquisito i tre ragazzi, trovando addosso al 23enne una pistola calibro 7,75 con caricatore rifornito di due cartucce dello stesso calibro, nonché un involucro di carta stagnola contenente circa 9 grammi di hashish. È poi emerso che il minore aveva passato la pistola al giovane, e che l'arma era risultata rubata sette anni fa.

Dopo gli accertamenti il minore è stato denunciato mentre il maggiorenne è stato arrestato e condotto al carcere di Santa Maria Capua Vetere. Entrambi rispondono del reato di porto illegale di arma comune da sparo, mentre il 23enne anche di ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.