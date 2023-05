Serra per coltivare marijuana sul balcone, tradito dall'odore: arrestato

Un fortissimo odore di marijuana in una delle stradine di Sant’Arpino, piccolo centro in provincia di Caserta, riscontrato anche dai carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Marcianise ha portato i militari a un blitz nell'appartamento dal quale proveniva l’aroma pungente dello stupefacente.

Dopo aver bussato alla porta si sono trovati davanti un ventottenne che con aria assonnata ha in un primo momento negato di avere in casa la marijuana. Dopo poco, però, ha confessato che stava coltivando le piantine incriminate sul balcone di casa.

Nel corso della perquisizione, infatti, è stata rinvenuta, in un angolo del balcone, chiusa da una veranda, una serra professionale dotata di sistema di ventilazione e lampade, al cui interno erano presenti varie infiorescenze in essiccazione.

Altra marijuana è stata poi rinvenuta nella camera da letto dell’uomo, adagiata su un foglio di carta e pronta per essere confezionata e conservata in un barattolo. La marijuana rinvenuta, per un totale di 44 grammi, la serra eil materiale per la coltivazione sono stati sottoposti a sequestro. Il ventottenne, accusato di spaccio, è stato accompagnato presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere.