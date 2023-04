Ponte Nuovo sul Volturno, un milione di euro dalla Provincia per il completamento

Un milione di euro per il completamento del Ponte Nuovo sul Volturno. E’ la Provincia di Caserta a stanziarlo, attraverso i fondi regionali del programma Acamir destinati alle reti viarie, dopo una convenzione sottoscritta dal presidente della Provincia Giorgio Magliocca e dal sindaco di Capua Adolfo Villani.



Il Ponte Nuovo è una struttura di collegamento che insiste lungo la direttrice della via Nazionale Appia, nel territorio del Comune di Capua, fondamentale per la viabilità provinciale. Il ponte è chiuso da anni al passaggio viario e pedonale, creando numerosi disagi sulla mobilità tra il nord e il sud del territorio della provincia di Caserta.L’obiettivo dell’accordo è la realizzazione a completamento delle opere in “elevazione” dell’infrastruttura, attraverso una partecipazione finanziaria della Provincia di 1.132.206,66 euro.

«Ringrazio la Regione Campania –spiega il presidente Giorgio Magliocca – per averci consentito di destinare parte dei fondi previsti per la rete viaria regionale al recupero funzionale del Ponte Nuovo sul Volturno. Sono felice per la sinergia istituzionale creatasi con il Comune di Capua che ci consentirà di affrontare e risolvere una situazione di forte criticità della viabilità provinciale, per la quale si attendeva una soluzione da anni. Un ulteriore traguardo raggiunto nell’ambito del programma di ammodernamento e di messa in sicurezza del patrimonio viario provinciale, che portiamo avanti con decisione».