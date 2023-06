Casal di Principe, accoltellato e ucciso a 17 anni: «Chi ha ammazzato mio figlio aveva precedenti, intervenga Salvini»

«Chiedo da padre che lo Stato italiano non ci abbandoni, morire a 17 anni per mano di una persona che ha già precedenti penali alle spalle è un fatto gravissimo. Voglio giustizia per il popolo italiano, non solo per mio figlio. Il ministro Salvini intervenga». Così Raffaele Turco, il padre di Giuseppe Turco, accoltellato e ucciso per futili motivi a Casal di Principe - in piazza Villa - da un 18enne marocchino già noto alle forze dell'ordine per precedenti penali.

«Siamo abbandonati a noi stessi , in questa zona.

i violenti sono liberi di circolare e nessuno li controlla - ha continuato il padre del ragazzo - com'è possibile che un ragazzo fermato più volte per aver commesso dei reati sia lasciato libero per commettere altri reati? È gravissimo ciò che è accaduto a mio figlio che non rivedrò più per il resto dei miei giorni».

Erano le ore 21 e 30 quando davanti alla caffetteria Monza, Hanas - l'omicida - ha accoltellato Giuseppe, fermo davanti alla caffetteria. «Mi aveva detto che sarebbe dovuto andare a mangiare una pizza, voglio sapere cosa è accaduto. Non mi fermerò davanti a nessuno e andrò avanti per accertare la verità», ha concluso il padre.