Caserta, controlli a tappeto per capodanno: cinque le denuce

Tra la notte del 31 dicembre e la giornata di capodanno, 20 pattuglie della stazione e del nucleo operativo e radiomobile dell'Arma hanno svolto un massiccio intervento di controllo del territorio all'interno della città di Caserta. L'azione ha portato alla denuncia di cinque persone.

Le denunce sono arrivate per i reati di evasione dagli arresti domiciliari, ricettazione, porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e detenzione di stupefacenti.

In particolare due giovani di nazionalità tunisina sono stati segnalati all'autorità giudiziaria per ricettazione perché sorpresi a bordo di un ciclomotore e in possesso di uno smartphone, entrambi provento di rapina avvenuta poche ore prima ai danni di una giovane donna.

La loro identificazione è stata possibile, a seguito della denuncia presentata dalla vittima, grazie alla geolocalizzazione del dispositivo gps presente nel telefono.

Il mezzo e lo smartphone recuperati sono stati riconsegnati alla proprietaria.

Di porto abusivo di armi, invece, dovrà rispondere il minore fermato in strada per un controllo e trovato in possesso di un coltello a serramanico. L'arma è stata prontamente sequestrata. Il servizio di controllo ha inoltre consentito di identificare 100 persone e di procedere al controllo di 80 autovetture con 18 contravvenzioni al codice della strada emesse per un importo di quasi 18mila e il sequestro di 10 veicoli.