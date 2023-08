Caserta, «Living Dinosaurs»: dal 12 agosto nei Giardini Maria Carolina accanto alla Reggia di Caserta

Grande attesa per questa estate a Caserta, dove dal 12 agosto arriverà la mostra più grande d'Europa “Living Dinosaurs”. Un'emozionante e fantastica escursione tutta da vivere tra gli animali preistorici nei Giardini Maria Carolina in viale Giulio Douhet a 50 metri dalla Reggia di Caserta.

Un incredibile viaggio nel tempo alla scoperta dei giganti della terra estinti ormai milioni di anni fa. Per tutta la famiglia, con la produzione della “Aurea Exhibitions” e l'organizzazione della “Alta Classe Lab” e “Next Event”, tanti dinosauri che respirano e si muovono come se fossero vivi, offrendo al visitatore incontri unici di ”vita quotidiana” con queste enormi e leggendarie creature.

Il team di esperti ha lavorato alla creazione di ogni singolo dinosauro considerando i minimi dettagli. Per i visitatori la mostra dei record si tramuta in una passeggiata indimenticabile tra i diversi habitat di ogni dinosauro. Con l'aggiunta di diverse aree didattiche, tutti potranno provare un'esperienza emozionante, apprezzando la maestosità in movimento di questi incredibili animali scomparsi, come se fossero stati conservati e protetti alla pari di quelli del celebre film “Jurassic Park”. Faccia a faccia con il cattivissimo Tyrannosaurus Rex, con l’erbivoro Triceratops, con il maestoso Brachiosaurus: dinosauri volanti e che camminano verso di voi, pronti ad essere osservati e fotografati le grandi emozioni sono assicurate.